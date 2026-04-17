Петербург ставит трамваи №25 и №62 на «ремонтный перерыв» до октября
Салат "Цыпленок": простой, нежный и очень вкусный – понадобится курица, кукуруза и яйца Полезное
Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут Полезное
Россия и Сирия возрождают Триумфальную арку: реставраторы Петербурга спасут символ Пальмиры Город
Ловчие пояса - на помойку: для защиты плодовых деревьев от муравьев есть защита лучше - работает на все 100% Полезное
Салат с хрустящими баклажанами: рецепт-вкуснятина прямиком из ресторана Полезное
Петербург ставит трамваи №25 и №62 на «ремонтный перерыв» до октября

Опубликовано: 17 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Движение для трамваев закроют по Бухарестской улице.

Движение трамваев по Бухарестской улице станет недоступло до 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

С 01:30 18 апреля до 22:00 18 октября 2026 года трамваи № 25 и № 62 не будут ходить по Бухарестской улице от улицы Салова до улицы Димитрова — там проводится ремонт путей.

Трамвай № 43 поедет от конечной «Трамвайный парк № 1» по Московскому проспекту, Благодатной, улице Салова, а дальше по скорректированному уличному пути до конечной «улицы Марата», уточнили в пресс-службе.

Трамвай № 45 отправляется от конечной «улицы Самойловой» по Мгинской, набережной реки Волковки, Расстанному переулку, улице Камчатской, Касимовской улице, а затем по обычному маршруту до конечного «Мясокомбината».

Трамвай № 49 проедет от станции «проспект Юрия Гагарина» по Авиационному, Московскому проспекту, Благодатной улице, улице Салова, а дальше по изменённому маршруту до конечной «улицы Марата».

Автор:
Юлия Аликова
