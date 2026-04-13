Петербург в пятерке лучших: где в России лучше всего жить в 2026-м
Петербург в пятерке лучших: где в России лучше всего жить в 2026-м

Опубликовано: 13 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Петербург в пятерке лучших: где в России лучше всего жить в 2026-м
Петербург в пятерке лучших: где в России лучше всего жить в 2026-м
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В список лидеров также вошли Москва, Грозный, Сочи и Владикавказ.

По результатам анализа за I квартал 2026 года Санкт-Петербург вошел в число российских регионов с наивысшим уровнем жизни.

Лидерство также разделили Москва, Грозный, Сочи и Владикавказ, согласно исследованию, проведенному замглавы научного руководства Финансового университета при правительстве РФ Александром Шатиловым, сообщают РИА Новости.

Среди городов, где требуется работа над улучшением качества жизни, названы Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск и другие города.

Эксперты выделили высокую доступность жилья в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске, а лучшую экологию — в Грозном, Владикавказе и Новороссийске.

Петербург, Москва и Екатеринбург отметили по высокому материальному обеспечению, а в общий топ попали Калининградская область, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.

Автор:
Юлия Аликова
