Туристам из Петербурга на заметку: как оформить электронную визу в Индию

Для жителей Санкт-Петербурга, планирующих путешествие в Индию, важно знать о правилах оформления визы. Существует два варианта получения туристической визы: бумажная виза, вклеиваемая в паспорт, и электронная виза, присылаемая по электронной почте. Сегодня подробно остановимся на электронном формате.

Электронная туристическая виза (e-Visa) стала популярным вариантом благодаря своей удобности и быстроте оформления. Она выдается на срок от месяца до 5 лет. 30-дневная виза позволяет один или два въезда в страну, но не более двух раз в течение календарного года. Многократная годовая или пятилетняя виза дает право на неограниченное число въездов, с максимальным сроком пребывания в стране до 3 месяцев в течение полугода. Важно помнить, что продлить электронную визу нельзя.

Как оформить электронную визу

Для оформления электронной визы необходимо подать заявление на сайте правительства Индии не позднее 4 дней до поездки. Рассмотрение заявки занимает до 3 рабочих дней, после чего результат отправляют на электронную почту заявителя. В случае положительного решения, путешественник получит электронное разрешение на поездку (ETA). Визовый сбор оплачивается онлайн при подаче заявления – доступны карты, выпущенные за рубежом, и платежные кошельки. Стоимость визы зависит от сезона и снижается в период с апреля по июнь. С актуальными расценками можно ознакомиться на сайте посольства Индии.

Необходимые документы

Для оформления электронной туристической визы потребуются следующие документы:

Заявление на визу, заполненное на сайте правительства Индии;

Скан первого разворота загранпаспорта заявителя в формате PDF. Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент подачи документов;

Фото квадратной формы в формате JPEG, сделанное не ранее 6 месяцев до подачи документов. Фотография должна быть на светлом фоне, без очков.

Важно отметить, что у детей должен быть собственный загранпаспорт, так как оформление электронной визы невозможно, если ребенок вписан в паспорт родителя.

Важные моменты при въезде

Въехать в Индию по электронной визе можно только через международные аэропорты или морские порты. При въезде все путешественники проходят процедуру сканирования отпечатков пальцев.

В случае, если электронная виза не подходит по каким-либо причинам, можно оформить бумажную визу, которая вклеивается в паспорт. Расскажем как это сделать во второй части!