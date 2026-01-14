Городовой / Город / Петербургский скандал: раскрыта гигантская сеть фиктивной прописки иностранцев
Опубликовано: 14 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
В хостеле на улице Моисеенко выявлена незаконная регистрация почти 1800 иностранцев.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выявили крупную мошенническую сеть, связанную с незаконной регистрацией иностранных граждан. О раскрытии схемы заявила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк. Задержание подозреваемого состоялось в одном из хостелов, расположенных на улице Моисеенко.

Согласно информации МВД, в этом заведении были прописаны 1742 человека, несмотря на их фактическое отсутствие. Правоохранители проверили документы находящихся в помещении и изъяли материалы, имеющие значение для расследования.

По подозрению в причастности к организации фиктивной регистрации был взят под стражу гражданин, прибывший из одной из стран Содружества Независимых Государств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, касающейся фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники полиции продолжают разыскивать возможных сообщников и выясняют все обстоятельства совершенного правонарушения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
