История маленькой революции в большом городе: как придумали первые жетоны и турникеты в метро Петербурга

Метрополитен в Северной столице развивался постепенно, и жетоны, и турникеты в его обиходе появились не сразу.

В Петербургском метро жетоны и турникеты появились не просто так — за этим стоит интересная история, связанная с развитием самого метрополитена и жизнью обычного студента.

Как все начиналось

Когда в 1955 году открыли первые станции Ленинградского метро, о турникетах и жетонах речи не шло. Пассажиры проходили через наземные вестибюли, где стояли контролеры и вручную проверяли билеты. Это создавало большие очереди, особенно в часы пик, когда поток людей был особенно плотным. Тогда поездка стоила 50 копеек, а билеты продавались в виде книжек по 10 штук — популярный способ оплаты того времени.

Идея автоматизации и первые турникеты

В 1957 году 24-летний студент вечернего отделения ИТМО Борис Гринчель предложил идею автоматического турникета для метро. Его задумка заключалась в том, чтобы пассажиры могли проходить самостоятельно, опуская в турникет специальный жетон. Идея понравилась метрополитену, и для реализации проекта Борису выделили место в мастерских. За несколько месяцев он и его помощник создали первые опытные образцы турникетов, которые внешне напоминали вертушки с копилкой.

Как сообщает сайт Фиеста, в 1958 году на станции «Нарвская» появились первые такие турникеты. Вместе с ними были введены и первые жетоны — маленькие металлические кружочки из сплава меди и никеля, специально изготовленные для оплаты проезда. Это было новшество: ведь монет номиналом 50 копеек тогда еще не было в обращении, а жетон позволял точно оплачивать проезд.

Первые трудности и замена турникетов

Первые дни работы новых турникетов прошли не без проблем. Пассажиры не сразу понимали, как ими пользоваться, а на «Нарвской» в часы пик собирались большие очереди, что вызывало недовольство. В итоге эти турникеты сняли и заменили на более простые модели, аналогичные тем, что уже использовались в московском метро.

Тем не менее введение турникетов дало очевидные плюсы: отпала необходимость держать большой штат контролеров, а скорость прохода пассажиров значительно выросла.

От жетонов к монетам и обратно

Первые ленинградские жетоны прослужили всего около трех лет. В 1961 году в СССР провели денежную реформу, и стоимость проезда в метро снизилась с 50 копеек до 5 копеек. Вместо жетонов стали использовать пятикопеечные монеты. Для удобства пассажиров на станциях появились автоматы для размена денег на эти монеты. Пятаки оставались основным средством оплаты проезда вплоть до начала 1990-х годов.

В 1992 году, на фоне инфляции и роста цен, в Петербургском метро вновь ввели жетоны, но уже нового образца, на которых даже было отчеканено название города — Санкт-Петербург. Однако в 1999 году жетоны перестали продавать и принимать, уступив место более современным способам оплаты.