Петербургскому метро — 70: на красную линию выйдут сразу два поезда в юбилейном убранстве

В преддверии 70-летней годовщины запуска поездов на Кировско-Выборгской линии в городе подготовили два поезда с особым оформлением, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Первый тематический состав, который получил название «Балтиец», начнет движение 10 ноября. Каждый вагон этого поезда рассказывает об одной из восьми станций, открытых в 1955 году, начиная от «Автово» и до «Восстания».
Оформление для юбилея использовано как внутри салонов, так и на внешних поверхностях вагонов. Для этой линии состав будет работать около года.
Второй поезд будет называться «70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену». Его юбилейное оформление сохранят до самого конца эксплуатации состава.
Этот поезд станет тридцать седьмым представителем серии «Балтиец», завершив обновление вагонов на главной линии сети.
Таким образом, первая линия метро города теперь полностью оснащена современными поездами нового поколения. Решение о постоянном оформлении для одного из составов связано с желанием сохранить историческую память о важном событии.