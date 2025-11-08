Под землю уйдут свыше 700 миллионов: Петербургское метро закупит рельсы и запчасти

Петербургский метрополитен объявил о планах приобрести рельсы и комплектующие для поездов на общую сумму, превышающую 700 миллионов рублей, сообщает «Деловой Петербург».
Учреждение разместило сразу несколько крупных тендеров по данному направлению на Госзакупках.
В частности, победителям двух конкурсов предстоит передать заказчику 1104 рельса длиной по 25 метров. На выполнение заказа отводится не более 190 суток.
В документации отдельно подчёркивается приоритет поставки продукции отечественного производства.
В 2025 году предприятие запланировало продолжить масштабный ремонт путей на наиболее загруженных отрезках городской транспортной системы.
Помимо этого, заменят рельсы в тех местах, где из-за увеличившегося числа пассажиров была отмечена усиленная вибрация.
Метрополитен постепенно обновляет инфраструктуру, чтобы повысить надёжность и безопасность перевозок.
Ранее сообщалось, что на Кировско-Выборгском направлении подземки появятся два состава, украшенных к 70-летию петербургской подземки.