Под землю уйдут свыше 700 миллионов: Петербургское метро закупит рельсы и запчасти

Опубликовано: 8 ноября 2025 02:00
Победитель двух конкурсов займётся поставкой 1104 единиц 25-метровых рельсов типа Р50.

Петербургский метрополитен объявил о планах приобрести рельсы и комплектующие для поездов на общую сумму, превышающую 700 миллионов рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Учреждение разместило сразу несколько крупных тендеров по данному направлению на Госзакупках.

В частности, победителям двух конкурсов предстоит передать заказчику 1104 рельса длиной по 25 метров. На выполнение заказа отводится не более 190 суток.

В документации отдельно подчёркивается приоритет поставки продукции отечественного производства.

В 2025 году предприятие запланировало продолжить масштабный ремонт путей на наиболее загруженных отрезках городской транспортной системы.

Помимо этого, заменят рельсы в тех местах, где из-за увеличившегося числа пассажиров была отмечена усиленная вибрация.

Метрополитен постепенно обновляет инфраструктуру, чтобы повысить надёжность и безопасность перевозок.

Ранее сообщалось, что на Кировско-Выборгском направлении подземки появятся два состава, украшенных к 70-летию петербургской подземки.

Юлия Аликова
