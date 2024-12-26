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Сколько конфет могут съесть дети и подростки

26 декабря 2024 11:02
Сколько конфет могут съесть дети и подростки
Сколько конфет могут съесть дети и подростки
Фото Городовой.ру

Точно не целый сапог насыпать, как делали наши бабушки.

В Петербурге Новый год ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Но, если вторые предвкушают время, когда можно насладиться оливье и прочими традиционными угощениями, то малыши конечно же мечтают о сладостях. И тут возникает вопрос: а сколько конфет и печенек можно съесть ребенку за раз и как часто давать без риска для растущего организма?

По словам главного педиатра департамента здравоохранения Москвы, Исмаила Османова, детям с умеренной физической нагрузкой в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три.

«Если ребенок достаточно активно двигается, то детям до подросткового возраста можно съесть одну-две конфеты в день, а подросткам — две-три», — пояснил Османов в интервью РИА Новости.

Он также уточнил, что для первоклассника суточная норма сахара не должна превышать 45 граммов, для младшего школьника — 58 граммов, а для подростка — 67 граммов. Важно учитывать и добавленный сахар в пище.

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Автор:
Максакова Яна
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