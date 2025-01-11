Правда о патчах: почему они не спасают от отеков?

Многие петербурженки начинают утро с патчей под глазами, веря, что эти небольшие полоски творят чудеса. Но, как оказалось, они не всесильны. Косметолог Наталья Рябинова развеяла популярный миф: патчи не помогут избавиться от отеков, если причина — внутренние проблемы.

Почему патчи не работают?

По словам Рябиновой, отеки чаще всего вызваны нарушениями в лимфатической системе, проблемами с почками или неправильным образом жизни. Патчи, даже с глицерином или гиалуроновой кислотой, могут лишь слегка подтянуть кожу и увлажнить её. Но устранить причины отеков они не способны.

Что действительно поможет?

Лимфодренажный массаж. Это эффективный способ стимулировать лимфоотток и снять отечность.

Это эффективный способ стимулировать лимфоотток и снять отечность. Водный баланс. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать задержки жидкости.

Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать задержки жидкости. Правильное питание. Исключите из рациона излишки соли, которые могут провоцировать отеки.

Исключите из рациона излишки соли, которые могут провоцировать отеки. Обследование почек. Если отеки стали регулярными, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Патчи: маска для красоты, но не панацея

Рябинова уточняет, что патчи — это скорее косметическая процедура для увлажнения и временного лифтинга. Они помогут выглядеть свежо перед важной встречей или вечером после долгого дня, но на внутренние причины отеков не повлияют, пишет источник.