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Правда о патчах: почему они не спасают от отеков?

11 января 2025 18:02
Девушка с патчами
Правда о патчах: почему они не спасают от отеков?
Городовой ру/ Legion-Media/ Zoonar

Косметолог раскрыла несколько важных особенностей.

Многие петербурженки начинают утро с патчей под глазами, веря, что эти небольшие полоски творят чудеса. Но, как оказалось, они не всесильны. Косметолог Наталья Рябинова развеяла популярный миф: патчи не помогут избавиться от отеков, если причина — внутренние проблемы.

Почему патчи не работают?

По словам Рябиновой, отеки чаще всего вызваны нарушениями в лимфатической системе, проблемами с почками или неправильным образом жизни. Патчи, даже с глицерином или гиалуроновой кислотой, могут лишь слегка подтянуть кожу и увлажнить её. Но устранить причины отеков они не способны.

Что действительно поможет?

  • Лимфодренажный массаж. Это эффективный способ стимулировать лимфоотток и снять отечность.
  • Водный баланс. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать задержки жидкости.
  • Правильное питание. Исключите из рациона излишки соли, которые могут провоцировать отеки.
  • Обследование почек. Если отеки стали регулярными, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Патчи: маска для красоты, но не панацея

Рябинова уточняет, что патчи — это скорее косметическая процедура для увлажнения и временного лифтинга. Они помогут выглядеть свежо перед важной встречей или вечером после долгого дня, но на внутренние причины отеков не повлияют, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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