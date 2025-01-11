Правда о патчах: почему они не спасают от отеков?

Многие петербурженки начинают утро с патчей под глазами, веря, что эти небольшие полоски творят чудеса. Но, как оказалось, они не всесильны. Косметолог Наталья Рябинова развеяла популярный миф: патчи не помогут избавиться от отеков, если причина — внутренние проблемы.
Почему патчи не работают?
По словам Рябиновой, отеки чаще всего вызваны нарушениями в лимфатической системе, проблемами с почками или неправильным образом жизни. Патчи, даже с глицерином или гиалуроновой кислотой, могут лишь слегка подтянуть кожу и увлажнить её. Но устранить причины отеков они не способны.
Что действительно поможет?
- Лимфодренажный массаж. Это эффективный способ стимулировать лимфоотток и снять отечность.
- Водный баланс. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать задержки жидкости.
- Правильное питание. Исключите из рациона излишки соли, которые могут провоцировать отеки.
- Обследование почек. Если отеки стали регулярными, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.
Патчи: маска для красоты, но не панацея
Рябинова уточняет, что патчи — это скорее косметическая процедура для увлажнения и временного лифтинга. Они помогут выглядеть свежо перед важной встречей или вечером после долгого дня, но на внутренние причины отеков не повлияют, пишет источник.