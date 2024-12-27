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Какое масло для жарки вредно для здоровья? Эксперт дает советы

27 декабря 2024 18:44
Сырники в сковороде
Какое масло для жарки вредно для здоровья? Эксперт дает советы
Svetlana Vozmilova/Global Look Press/ Global Look Press

Эксперт назвала безопасную альтернативу.

В Петербурге 95% хозяек используют подсолнечное масло для жарки, ведь оно доступное и недорогое. Однако, как объясняет эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева, этот растительный жир серьезно навредить здоровью.

Почему подсолнечное масло вредно?

Подсолнечное масло содержит большое количество омега-6 жирных кислот, которые при избыточном потреблении могут привести к воспалениям в организме. Это влияет на суставы, ухудшает состояние кожи, повышает артериальное давление и способствует образованию тромбов и холестериновых бляшек в сосудах. И хотя омега-6 необходима организму, в обычной пище она уже присутствует в достаточном количестве, а излишек этих кислот только ухудшает здоровье.

Какие масла выбрать для жарки?

Доктор Лебедева рекомендует заменить подсолнечное масло на более полезные варианты. Для жарки лучше использовать кокосовое масло, рафинированное оливковое или масло гхи. Эти масла содержат более здоровые жиры, которые не вызывают воспалений и не наносят вред сосудам.

Таким образом, чтобы сохранить здоровье, стоит ограничить потребление подсолнечного масла и использовать его только для заправки блюд. Не забывайте следить за балансом жиров в своем рационе, чтобы минимизировать риски для здоровья.

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Автор:
Максакова Яна
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