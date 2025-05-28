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От водителя до бариста: сколько платят за работу на Петербургском экономическом форуме

Опубликовано: 28 мая 2025 11:16
ПМЭФ, вакансии
От водителя до бариста: сколько платят за работу на Петербургском экономическом форуме
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Рынок труда Петербурга готовится к ПМЭФ-2025.

Рынок труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно готовится к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) 2025 года. Сервис по подбору персонала провел анализ вакансий, чтобы выяснить, каких специалистов ищут для работы на форуме и какие зарплаты предлагают работодатели.

Растущий спрос: больше вакансий, чем в прошлом году

Как пишет 78.ru, за последний месяц в Петербурге и Ленобласти было открыто более 150 новых вакансий, связанных с работой на ПМЭФ-2025. Отмечается, что спрос на персонал для форума не только не снижается, но и растет. Если сравнивать с прошлым годом, количество вакансий увеличилось на 19%, что свидетельствует о высокой востребованности специалистов в период проведения мероприятия.

Самые востребованные профессии: от грузчиков до администраторов

Наиболее востребованными специалистами на ПМЭФ-2025 являются:

  • Грузчики
  • Официанты
  • Бариста
  • Водители
  • Менеджеры по закупкам
  • Уборщики
  • Администраторы

Эти профессии обеспечивают функционирование форума и комфорт его участников. Работодатели ищут как опытных специалистов, так и соискателей без опыта работы, что делает ПМЭФ привлекательной площадкой для трудоустройства для многих.

Работа для новичков: двери открыты для всех

Отрадно, что на ПМЭФ работу могут найти и соискатели без опыта работы. Процент таких вакансий составляет 80%. Для этих специалистов ключевыми требованиями являются:

  • Активное желание обучаться новому
  • Максимальная ответственность

Это отличная возможность для молодых специалистов начать свою карьеру и получить ценный опыт. Кроме того, 17% работодателей предлагают вечерние или ночные смены, что может быть удобно для тех, кто совмещает работу с учебой или другими занятиями.

Высокие зарплаты: ТОП-5 самых прибыльных вакансий

ПМЭФ-2025 предлагает достойные зарплаты для специалистов разных профилей. Вот пятерка самых высокооплачиваемых вакансий:

Профессия Уровень дохода (за смену/месяц) Примечания/Дополнительно
Водитель от 100 000 руб./месяц Наиболее высокие зарплаты
Менеджер по закупкам до 90 000 руб./месяц Второе место по зарплате
Администратор аккредитации от 40 000 руб./месяц Вакансии закрываются быстро
Официант/Бариста от 37 000 руб./за смену Четвертое/пятое место по доходу
Грузчик от 4 800 руб./за смену Четвертое/пятое место по доходу
Клинер (уборщик) 4 200–4 600 руб./за смену Четвёертое/пятое место по доходу
Специалист тех. поддержки от 4 000 руб./за смену Также востребованы

Плюсы и минусы работы на ПМЭФ

Работа на ПМЭФ имеет свои преимущества:

  • Возможность заработать хорошие деньги за короткий период времени
  • Приобретение нового опыта и знакомств
  • Шанс попасть в центр деловой жизни города

Однако, есть и некоторые недостатки:

  • Высокая интенсивность работы
  • Необходимость работать в условиях стресса и с большим количеством людей
  • Нестандартный график работы (вечерние и ночные смены)

Работа на ПМЭФ — это отличная возможность заработать, получить новый опыт и окунуться в атмосферу деловой жизни. Но прежде чем откликаться на вакансии, стоит тщательно оценить свои возможности и быть готовым к интенсивной работе.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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