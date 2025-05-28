От водителя до бариста: сколько платят за работу на Петербургском экономическом форуме

Рынок труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно готовится к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) 2025 года. Сервис по подбору персонала провел анализ вакансий, чтобы выяснить, каких специалистов ищут для работы на форуме и какие зарплаты предлагают работодатели.
Растущий спрос: больше вакансий, чем в прошлом году
Как пишет 78.ru, за последний месяц в Петербурге и Ленобласти было открыто более 150 новых вакансий, связанных с работой на ПМЭФ-2025. Отмечается, что спрос на персонал для форума не только не снижается, но и растет. Если сравнивать с прошлым годом, количество вакансий увеличилось на 19%, что свидетельствует о высокой востребованности специалистов в период проведения мероприятия.
Самые востребованные профессии: от грузчиков до администраторов
Наиболее востребованными специалистами на ПМЭФ-2025 являются:
- Грузчики
- Официанты
- Бариста
- Водители
- Менеджеры по закупкам
- Уборщики
- Администраторы
Эти профессии обеспечивают функционирование форума и комфорт его участников. Работодатели ищут как опытных специалистов, так и соискателей без опыта работы, что делает ПМЭФ привлекательной площадкой для трудоустройства для многих.
Работа для новичков: двери открыты для всех
Отрадно, что на ПМЭФ работу могут найти и соискатели без опыта работы. Процент таких вакансий составляет 80%. Для этих специалистов ключевыми требованиями являются:
- Активное желание обучаться новому
- Максимальная ответственность
Это отличная возможность для молодых специалистов начать свою карьеру и получить ценный опыт. Кроме того, 17% работодателей предлагают вечерние или ночные смены, что может быть удобно для тех, кто совмещает работу с учебой или другими занятиями.
Высокие зарплаты: ТОП-5 самых прибыльных вакансий
ПМЭФ-2025 предлагает достойные зарплаты для специалистов разных профилей. Вот пятерка самых высокооплачиваемых вакансий:
|Профессия
|Уровень дохода (за смену/месяц)
|Примечания/Дополнительно
|Водитель
|от 100 000 руб./месяц
|Наиболее высокие зарплаты
|Менеджер по закупкам
|до 90 000 руб./месяц
|Второе место по зарплате
|Администратор аккредитации
|от 40 000 руб./месяц
|Вакансии закрываются быстро
|Официант/Бариста
|от 37 000 руб./за смену
|Четвертое/пятое место по доходу
|Грузчик
|от 4 800 руб./за смену
|Четвертое/пятое место по доходу
|Клинер (уборщик)
|4 200–4 600 руб./за смену
|Четвёертое/пятое место по доходу
|Специалист тех. поддержки
|от 4 000 руб./за смену
|Также востребованы
Плюсы и минусы работы на ПМЭФ
Работа на ПМЭФ имеет свои преимущества:
- Возможность заработать хорошие деньги за короткий период времени
- Приобретение нового опыта и знакомств
- Шанс попасть в центр деловой жизни города
Однако, есть и некоторые недостатки:
- Высокая интенсивность работы
- Необходимость работать в условиях стресса и с большим количеством людей
- Нестандартный график работы (вечерние и ночные смены)
Работа на ПМЭФ — это отличная возможность заработать, получить новый опыт и окунуться в атмосферу деловой жизни. Но прежде чем откликаться на вакансии, стоит тщательно оценить свои возможности и быть готовым к интенсивной работе.