Городовой / Город / Петербуржцы сами ставят себе барьеры: город в тройке лидеров среди регионов по числу самозапретов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сочи стал курортом федерального значения: что это меняет для туристов Город
Превысил лимит — остался без связи: в России вступил в силу закон о блокировке сим‑карт Город
«Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную Город
Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах Город
Красный диплом окупится: выпускникам предложили надбавку к зарплате Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Петербуржцы сами ставят себе барьеры: город в тройке лидеров среди регионов по числу самозапретов

Опубликовано: 3 ноября 2025 21:00
Петербуржцы сами ставят себе барьеры: город в тройке лидеров среди регионов по числу самозапретов
Петербуржцы сами ставят себе барьеры: город в тройке лидеров среди регионов по числу самозапретов
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Москва и Московская область заняли первые две позиции в соответствующем рейтинге.

Санкт-Петербург занял третье место среди российских городов по количеству граждан, решивших самостоятельно ограничить получение кредитов.

По информации Центрального банка России, столица занимает первую позицию с долей таких обращений 12,6%. За ней следуют Московская область с показателем 7,7% и Санкт-Петербург, где этот показатель составляет 5,8%.

В список пяти регионов, где жители чаще всего выбирают такую меру защиты, также входят Краснодарский край (3,6%) и Ростовская область (3,3%).

К установлению добровольных ограничений на оформление займов чаще всего прибегают люди в возрасте от 40 до 59 лет — они составляют 42,2% от общего числа.

Вторую по численности группу составляют пожилые жители и пенсионеры старше 60 лет — 28,1%, далее следуют молодые взрослые от 21 до 39 лет (27,5%).

Центральный банк подчеркнул, что из всех воспользовавшихся услугой, половина (50,4%) ранее уже имела кредиты. У 24,4% подобного опыта не было вовсе, а 21,5% погасили все свои долги.

Ранее сообщалось, что число застрахованных заёмщиков снизилось в два раза.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью