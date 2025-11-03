Петербуржцы сами ставят себе барьеры: город в тройке лидеров среди регионов по числу самозапретов

Санкт-Петербург занял третье место среди российских городов по количеству граждан, решивших самостоятельно ограничить получение кредитов.
По информации Центрального банка России, столица занимает первую позицию с долей таких обращений 12,6%. За ней следуют Московская область с показателем 7,7% и Санкт-Петербург, где этот показатель составляет 5,8%.
В список пяти регионов, где жители чаще всего выбирают такую меру защиты, также входят Краснодарский край (3,6%) и Ростовская область (3,3%).
К установлению добровольных ограничений на оформление займов чаще всего прибегают люди в возрасте от 40 до 59 лет — они составляют 42,2% от общего числа.
Вторую по численности группу составляют пожилые жители и пенсионеры старше 60 лет — 28,1%, далее следуют молодые взрослые от 21 до 39 лет (27,5%).
Центральный банк подчеркнул, что из всех воспользовавшихся услугой, половина (50,4%) ранее уже имела кредиты. У 24,4% подобного опыта не было вовсе, а 21,5% погасили все свои долги.
Ранее сообщалось, что число застрахованных заёмщиков снизилось в два раза.