Петербуржцы смогут защититься от мошенников: как будет работать самозапрет на выдачу кредитов в 2025 году

В 2025 году жители Санкт-Петербурга, получат важный инструмент для защиты своих финансов от кибермошенников – возможность оформить самозапрет на выдачу кредитов сразу во всех банках. Эта долгожданная мера, направленная на борьбу с мошенническими схемами, начнет действовать с 1 марта 2025 года через портал «Госуслуги», а с 1 сентября заявления также будут принимать в многофункциональных центрах (МФЦ).

Главная цель самозапрета – предотвратить оформление кредитов на человека без его ведома. Телефонные мошенники, обманывая своих жертв, не только похищают деньги со счетов, но и вынуждают их оформлять кредиты, либо сами совершают эти действия, получив доступ к банковскому приложению или подделав паспорт. В результате пострадавшие остаются не только без сбережений, но и с большими долгами.

Банки, согласно новым правилам, будут обязаны учитывать наличие самозапрета и отказывать в выдаче кредита.

«Действие самозапрета бессрочно - до тех пор, пока человек сам его не снимет. При этом заявления о запрете и снятии самозапрета можно будет подавать бесплатно неограниченное количество раз», – поделился коммерческий директор финансового маркетплейса «Финуслуги» Марат Аббясов.

Важно отметить, что самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Эти виды кредитов, как правило, не используются мошенниками, поскольку их оформление требует непосредственного и длительного взаимодействия банка с заемщиком.

Самозапрет начнет действовать на следующий день после его внесения в базу данных бюро кредитных историй (БКИ). А вот снятие запрета вступит в силу на второй календарный день. Эта пауза, как отмечали законодатели, необходима для защиты от необдуманных поступков.

Бюро кредитных историй будут обязаны размещать информацию об установлении или снятии запрета в кредитной истории в тот же день, если заявление подано до 22 часов вечера. Если заявление подано позже, отметка должна быть сделана не позднее следующего календарного дня. Проверить наличие самозапрета в своей кредитной истории можно будет бесплатно.