Петунию больше не сажаем: Заменили её другим цветком - даёт ароматные шары бутонов до морозов

Совет по выбору цветов для дачного участка.

Хотите высадить на даче цветы, но не знаете, какие именно? Чаще всего выбор падает на петунию, её сажают и прямо на клумбу, и в кашпо на улице. Но можно выбрать другой цветок, он - ничем не хуже.

Специалисты советуют для разнообразия высадить на даче немезию, растение имеет огромное количество плюсов.

Один из главных факторов - обширная цветовая гамма, немезия бывает красной, белой, оранжевой, розовой, нежно-сиреневой. Выбрав разные сорта одного и того же растения, можно оформить клумбу невероятно разнообразно - как в монохроме, так и сочетая различные оттенки.

Второй плюс немезии - её можно сажать как в кашпо, так и прямо на клумбу, будет одинаково красиво. Она разрастается пышными кустиками, похожими на шары, смотрится очень нарядно и необычно.

Третий плюс немезии - длительное цветение. При грамотном уходе его можно продлить до самых морозов, нужно только знать несколько хитростей. Когда первые бутоны отцвели, необходимо прямо вместе с ними отрезать края побегов. Так вы запустите вторую волну шикарного цветения.

Чтобы кусты разрослись за сезон максимально пышно, не забывайте проводить обрезку немезии. Просто прищипывайте верхушечные стебли, и растение будет активно давать новые боковые побеги, на которых также образуются соцветия.

Если всё делать правильно, немезия будет цвести пышно, разрастаться широким плотным шариком и давать соцветия до самых холодов.

