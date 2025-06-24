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Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные

Опубликовано: 24 июня 2025 23:32
Петербург, люди
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные
Городовой ру

Жители Петербурга по-особенному говорят о своем городе и не считают разговорное название недостойным.

Туристы часто интересуются, как же коренные жители называют свой родной город. Однако петербуржцы делают это по-особенному и не используют обычные названия Северной столицы.

Почему коренные жители говорят о городе по-особенному и откуда взялось это разговорное имя — Питер? Разбираемся вместе, изучая отзывы петербуржцев.

Откуда взялось слово «Питер»?

Когда Петр I в начале XVIII века заложил город на берегах Невы, он дал ему имя в честь святого апостола Петра — «Санкт-Петербург».

Причем изначально название звучало по-голландски — «Санкт-Питер-Бурх», что буквально значит «город Святого Петра». Это связано с тем, что Петр Великий много времени провел в Европе и во многом вдохновлялся западными традициями, сообщает сайт Арзамас.

Но уже в XVIII веке в народе и в литературе появилось сокращенное, более простое и разговорное название — «Питер». Это слово — не просто современный сленг, а часть истории города.

Его использовали еще в произведениях классиков, например, в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев называл город именно так.

Почему «Питер», а не «Санкт-Петербург»?

Для коренных петербуржцев «Питер» — это слово с душой. В повседневной жизни жители редко называют город официальным длинным именем.

Чаще говорят просто «домой» или называют конкретные районы и улицы: «у Казанского» или «у Эрмитажа». Когда же нужно объяснить, откуда они, то говорят «Питер». Это звучит живо, по-домашнему, без официоза и пафоса.

Слово «Питер» ассоциируется с творческой, свободной атмосферой города, особенно в советские времена, когда официальное название было «Ленинград», отмечает автор отзыва.

Официальные названия и перемены

Город менял свое имя несколько раз: с 1703 года он был Санкт-Петербургом, в 1914 переименован в Петроград, затем в 1924 — в Ленинград.

В 1991 году горожане проголосовали за возвращение исторического имени — Санкт-Петербург. Но при этом разговорное «Питер» никуда не исчезло и живет своей жизнью.

Несмотря на официальное имя «Санкт-Петербург», именно «Питер» остается самым теплым и родным названием. Для местных это не оскорбление, а часть городской идентичности.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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