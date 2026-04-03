План действий: снег в теплице - польза или вред? Агроном назвала плюсы и минусы
План действий: снег в теплице - польза или вред? Агроном назвала плюсы и минусы

Опубликовано: 3 апреля 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
 Как использовать снег в теплице без вреда

Зимой многие садоводы заносят снег в теплицу - кто по привычке, кто за компанию с соседями. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, зачем это нужно, кому помогает, а кому вредит.

Плюсы: когда снег полезен

Талая вода. Замечательно вымывает из почвы лишнюю минеральную соль, которая копится от удобрений и жесткой воды. Земля становится рыхлее, корням легче дышать.

Помогает удобрениям усвоиться. Если осенью вы сыпали компост, навоз или минералку, талая вода запустит их превращение в доступную для растений форму. Органика быстрее переработается, подкормки равномерно растворятся. Особенно важно для ранних посадок редиса или рассады.

Будит почвенную живность. Бактерии, грибки, черви - все просыпаются и начинают работать, улучшая землю.

Минусы: когда снег во вред

Переувлажнение. Если теплица в низине, грунтовые воды близко или земля и так сырая - снег создаст болото. Корни сгниют, разовьется фитофтора и черная ножка.

Жирование томатов. Много органики осенью + талая вода весной = перекорм азотом. Томаты пойдут в ботву, а плодов будет мало.

Повышенная влажность - рассадник болезней. Когда снег тает, в теплице сыро. Без проветривания грибки и бактерии будут размножаться.

"Смотрите на три вещи.

Рельеф: на возвышенности с хорошим дренажем — да, в низине на глине — нет.

Удобрения: если осенью вносили много подкормок — снег поможет их запустить.

Болезни: в прошлом сезоне была инфекция — с лишней влагой будьте осторожны", - сообщила агроном.

Если снег не подходит

Полейте в теплице талой водой пораньше весной, посейте осенью сидераты, мульчируйте компостом или пролейте биопрепаратами.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как обработать теплицу перед посадкой.

Автор:
Анастасия Чувакова
