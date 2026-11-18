Пластиковые окна больше не «слезоточат»: кладу на подоконник 1 предмет — стекла сухие до весны

С наступлением холодов рядом с пластиковыми окнами часто заводится черная плесень.

Проблема – в воде, которая накапливается на нижней кромке окон и стекает на подоконник. Чтобы снизить влажность воздуха в этом месте, поставьте на подоконник тарелку с крупной каменной солью. Вы сразу увидите, как окна перестали «плакать».

Преимущества соли как абсорбента

Поваренная соль гигроскопична: она вытягивает из окружающего воздуха влагу с водяными парами и удерживает их. Если поставить емкость с ней прямо у окна, соль начнет втягивать влагу до того, как та успеет осесть на поверхности каплями.

Секреты использования

Возьмите каменную соль крупного помола без каких-либо добавок. На одно окно достаточно 300 г соли – насыпьте ее в стеклянную банку или контейнер. Также можно пересыпать соль в хлопковый или льняной тканевый мешочек и положить его на блюдце.

Когда соль отсыреет и образует комки, подсушите ее на сковороде – и верните на подоконник.

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