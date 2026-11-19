Почему так вышло и что стоит учитывать

В 2026 году петербуржцы стали покупать меньше противопростудных и противовирусных средств — объёмы продаж в упаковках заметно снизились.

При этом траты на такие лекарства в городе выросли: рынок подрос в деньгах, хотя самих упаковок продали меньше.

Что показывают цифры

За девять месяцев 2026 года в аптеках Петербурга реализовали 2,1 миллиона упаковок противопростудных препаратов — это на 6,4 % меньше, чем годом ранее.

Продажи противовирусных средств упали почти на 6 % и составили 52,7 миллиона упаковок. По России падение оказалось ещё ощутимее — на 8,7 % и 11,6 % соответственно.

При этом в денежном выражении петербургский рынок вырос на 2,8 %: аналитики связывают это с инфляцией и тем, что покупатели всё чаще выбирают более дорогие средства.

Почему упаковок стало меньше

Главная причина снижения объёмов — необычно тёплая погода весной и осенью: из‑за неё заболеваемость оставалась ниже привычной, и всплески спроса случались редко.

Единственный заметный скачок пришёлся на период с 14 по 25 сентября: тогда продажи противовирусных препаратов выросли вдвое, а средств от симптомов простуды — в 2,4 раза. После этого показатели снова пошли вниз.

Эпидемическая картина и вакцинация

По данным за 46‑ю неделю года, в Петербурге зафиксировали свыше 19 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в Ленобласти — более 9,4 тысячи. При этом вакцинацию от гриппа уже прошли 1,7 миллиона горожан (31,8 % населения), включая 484,5 тысячи детей.

Рынок лекарств чутко реагирует на погоду и эпидемиологическую обстановку, поэтому ориентироваться лучше не на ажиотаж, а на реальные рекомендации специалистов и здравый смысл.

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