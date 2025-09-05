СССР на виниле: как старые пластинки превратились в ценные артефакты

Новости по теме

Зарплаты и цены эпохи «застоя»: сколько зарабатывал инженер в СССР и как жили на деньги, которые кажутся смешными сегодня

Почему «немецкие дома» считались лучшими в СССР: что стояло за этим послевоенным феноменом

Тайны особняка Кайгородова: орнитологические хроники и семейные споры вокруг шедевра ар-нуво

Чебуреки, пышки и горячая кукуруза: как дореволюционная еда стала фаст-фудом в СССР

Ковер на стене: почему это не просто декор, а стратегия выживания в СССР

