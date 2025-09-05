СССР на виниле: как старые пластинки превратились в ценные артефакты

Виниловые пластинки советской эпохи сегодня являются предметом особого интереса для коллекционеров, готовых платить значительные суммы за редкие издания, уникальное звучание и даже артефакты с историей.
Ценность винила: не только музыка
“Советские пластинки зачастую не хуже современных. Все зависит от качества виниловой массы и завода, где она была изготовлена", — пишет TV Губерния.
Сегодня цены на винил СССР варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
Для коллекционеров важны не только редкость тиража, но и состояние конверта, толщина винила и качество мастеринга, влияющее на звук.
“Винил — это не только музыка, но и коллекционный артефакт. Его покупают не только за звучание, но и за эстетическое удовольствие", — подчеркивает эксперт.
Рок-легенды и «пластинки на костях»
Особым спросом пользуются альбомы российских рок-групп конца 80-х.
Цены на них выросли в разы: например, первый альбом группы «Ария» теперь может стоить около пяти тысяч рублей.
Как пишет РБК, еще больший интерес вызывают уникальные «пластинки на костях» — самодельные записи на рентгеновских снимках. Их цена может достигать 5–20 тысяч рублей, делая их настоящим раритетом.
Таким образом, виниловые пластинки СССР представляют собой не только музыкальное наследие, но и ценный коллекционный объект, привлекающий как поклонников музыки, так и инвесторов.