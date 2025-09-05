Городовой / Общество / СССР на виниле: как старые пластинки превратились в ценные артефакты
СССР на виниле: как старые пластинки превратились в ценные артефакты

Опубликовано: 5 сентября 2025 11:03
винил
СССР на виниле: как старые пластинки превратились в ценные артефакты
globallookpress/Bulkin Sergey

Коллекционеры готовы платить за издания, которые выглядят как обычные, но обладают уникальной историей, редким тиражом или выдающимся звучанием.

Виниловые пластинки советской эпохи сегодня являются предметом особого интереса для коллекционеров, готовых платить значительные суммы за редкие издания, уникальное звучание и даже артефакты с историей.

Ценность винила: не только музыка

“Советские пластинки зачастую не хуже современных. Все зависит от качества виниловой массы и завода, где она была изготовлена", — пишет TV Губерния.

Сегодня цены на винил СССР варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Для коллекционеров важны не только редкость тиража, но и состояние конверта, толщина винила и качество мастеринга, влияющее на звук.

“Винил — это не только музыка, но и коллекционный артефакт. Его покупают не только за звучание, но и за эстетическое удовольствие", — подчеркивает эксперт.

Рок-легенды и «пластинки на костях»

Особым спросом пользуются альбомы российских рок-групп конца 80-х.

Цены на них выросли в разы: например, первый альбом группы «Ария» теперь может стоить около пяти тысяч рублей.

Как пишет РБК, еще больший интерес вызывают уникальные «пластинки на костях» — самодельные записи на рентгеновских снимках. Их цена может достигать 5–20 тысяч рублей, делая их настоящим раритетом.

Таким образом, виниловые пластинки СССР представляют собой не только музыкальное наследие, но и ценный коллекционный объект, привлекающий как поклонников музыки, так и инвесторов.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
