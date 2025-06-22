Плесень на клубнике: стоит ли бояться импортной ягоды — и опасна ли местная?

Весна и лето — пора клубничного ажиотажа. Но всё чаще в соцсетях появляются тревожные посты: покупатели жалуются на плесень на египетской клубнике, некоторые отмечают — ягоды гниют буквально через день после покупки. Стоит ли паниковать? И не опасна ли точно так же и местная ягода?

Плесень — вот реальный враг, а не страна происхождения, подчёркивает старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в разговоре с «Городовым»:

«Опасна не клубника из определённого региона, а испорченная ягода. При этом место произрастания не имеет значения».

То есть египетская, турецкая или российская — не столь важно, если ягода покрылась налётом, потемнела или “пустила сок” на дне упаковки — выбрасывать нужно без раздумий.

Даже если плесени немного, заражён может быть весь контейнер: споры грибков быстро распространяются. Особенно это касается мягких, водянистых продуктов — а клубника как раз из таких.

Почему так часто ругают египетскую или турецкую клубнику? Причина проста: транспортировка. Такие ягоды везут в Россию тысячи километров, зачастую без идеальных условий хранения.

Если в цепочке логистики — от сбора до выкладки — хоть один сбой, ягода может испортиться прямо в коробке. Но и местная клубника может заплесневеть, если её хранили неправильно или не довезли быстро.

Эксперт напоминает:

не мойте ягоду заранее — влага ускоряет порчу;

храните не дольше 1–2 суток после покупки;

проверяйте дно упаковки — сок или потемнение должны насторожить;

при малейшей плесени лучше выбросить всю упаковку.

Вывод: опасна не страна, а плесень. А потому главное — не забывать про здравый смысл, проверку перед покупкой и минимальный срок хранения.