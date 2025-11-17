Модный «преемник» дубайского шоколада: восторг на витрине и холодный душ в кошельке

У популярного дубайского шоколада появился соперник. Новый десерт привлек внимание благодаря своему необычному составу и высокой стоимости, сообщает 78.ru.
Шеф-кондитер Нуэль Катис, ранее прославившийся созданием популярного шоколада с фисташками, теперь выпустил сладость, украшенную 24-каратным съедобным золотом.
В составе изделия используются шафран, кардамон, финики, тахини, халва и солёная карамель, а автор утверждает, что таким образом пытался передать «культурное богатство Эмирата».
Новинка получила название Abu Dhabi Chocolate, и, по словам шефа, разработка рецептуры заняла у него целый год. В шоколаде можно найти и вкусовые отголоски балалит — блюда, которое традиционно подают на завтрак в Эмиратах. Сам Катис отмечает:
«Это не просто очередная сладость для продажи, а культурный вкус».
Тем не менее стоимость лакомства достигает 100 дирхамов за двести граммов, что составляет примерно 2316 рублей по текущему курсу. Сравнивают новую плитку с дубайским шоколадом с фисташками, который в 2024 году наблюдал взрыв популярности как в стране, так и за её пределами.
Покупателям из России новый десерт оказался знаком уже по прошлому опыту. Согласно статистике, россияне стали вторыми по объёмам закупок шоколада, оставив в магазинах почти 15 миллионов долларов.
Однако всплеск интереса к новому лакомству оказался не столь выраженным. В социальных сетях можно встретить критические замечания: некоторых смущает количество съедобного золота, другие высказывают сомнения в обоснованности высокой цены.
Похоже, воспоминания о прошлом шоколадном ажиотаже всё ещё свежи. Часть любителей сладкого не смогли приобрести вирусный десерт из-за большого спроса и стоимости, другие же, попробовав, сочли его излишне сладким и не соответствующим ожиданиям.
