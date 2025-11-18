С 1 декабря — новый счёт за шедевры: сколько теперь стоит попасть в Эрмитаж

Стоимость посещения Эрмитажа изменится с 1 декабря: теперь входной билет в главный музейный комплекс и здание Главного штаба будет стоить 700 рублей, сообщили в пресс-службе музея.
Такая сумма приближается к цене билетов в ведущие музеи страны. Для желающих посетить музей во второй половине дня по вторникам, пятницам и субботам с 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года сохранится льготная стоимость билета — 500 рублей.
В музее рассказали, что подход к формированию цен и предоставлению различных льгот определяется возможностями самого учреждения. В пресс-службе подчеркнули:
«Эрмитаж продумывает ценовую и льготную политику, исходя исключительно из своих возможностей, организуя, в том числе, особенные предложения для посетителей.
И когда вы приобретаете билет с ‘открытой датой’, оплачиваете постановочную съёмку в залах или заказываете специальные эксклюзивные программы – вы поддерживаете музей».
Ранее стало известно, что обновилась версия мобильного сайта Эрмитажа. Пользователям обещают улучшенное взаимодействие и современные функции.