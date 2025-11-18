Городовой / Город / «Предательство настоящее»: почему танцоры покинули команду Булановой на самом деле
«Предательство настоящее»: почему танцоры покинули команду Булановой на самом деле

Опубликовано: 18 ноября 2025 07:30
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Певица считает все произошедшее «некрасивой историей».

Татьяна Буланова рассказала о том, что несколько участников её танцевального коллектива решили уйти из группы. Причиной стала неожиданная слава подтанцовки певицы в интернете, что привело к уходу Дмитрия Берегули, а следом за ним — супругов Максима и Алены Алалыкиных.

Певица назвала произошедшее «некрасивой историей», отметив, что не хочет раскрывать подробности.

В интервью изданию «СтарХит» Буланова призналась:

«Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво»,

— подчеркнула артистка.

В настоящее время певица сотрудничает с другим коллективом. Она отметила, что менять команду ей не хотелось, однако другого выбора не было.

Буланова также заявила, что не рассматривает возможность возвращения ушедших участников.

«Я на них не злюсь, я с ними буду здороваться, но работать уже не буду. Там есть определённые моменты. Это просто предательство настоящее»,

— рассказала Татьяна Буланова.

Юлия Аликова
