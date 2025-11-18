«Предательство настоящее»: почему танцоры покинули команду Булановой на самом деле

Татьяна Буланова рассказала о том, что несколько участников её танцевального коллектива решили уйти из группы. Причиной стала неожиданная слава подтанцовки певицы в интернете, что привело к уходу Дмитрия Берегули, а следом за ним — супругов Максима и Алены Алалыкиных.
Певица назвала произошедшее «некрасивой историей», отметив, что не хочет раскрывать подробности.
В интервью изданию «СтарХит» Буланова призналась:
«Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво»,
— подчеркнула артистка.
В настоящее время певица сотрудничает с другим коллективом. Она отметила, что менять команду ей не хотелось, однако другого выбора не было.
Буланова также заявила, что не рассматривает возможность возвращения ушедших участников.
«Я на них не злюсь, я с ними буду здороваться, но работать уже не буду. Там есть определённые моменты. Это просто предательство настоящее»,
— рассказала Татьяна Буланова.
