В ординатуру — только по направлению: Путин ввел обязательную целевую подготовку для медиков

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который обязывает студентов медицинских специальностей до итоговой аттестации заключать договор о целевом обучении в ординатуре. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.
Главная цель нововведения — уменьшить недостаток медицинских кадров в стране.
Теперь региональные органы власти обязаны обеспечить студентам возможности для трудоустройства, наставничества, а также предложить дополнительные меры социальной поддержки.
Перечень организаций, которые имеют право быть заказчиками целевого обучения, расширен. К ним отнесены структуры, ранее участвовавшие в исполнении программы государственной гарантии бесплатной медицинской помощи.
После завершения этапа наставничества выпускники должны пройти аккредитацию специалиста. Общий срок наставничества не может превышать трёх лет.
Если выпускник не прошёл данный период наставничества, ему предстоит повторная первичная аккредитация; те, для кого эта мера не предусмотрена, должны будут проходить регулярную профессиональную аккредитацию.
В случае невыполнения обязательств одной из сторон заключённого договора предусмотрены финансовые санкции. Нарушитель обязан выплатить:
- Компенсацию за обучение,
- Штраф в двукратном размере от суммы компенсации.