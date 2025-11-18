Городовой / Город / В ординатуру — только по направлению: Путин ввел обязательную целевую подготовку для медиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обрушение новостроя на Большой Разночинной: что случилось и кто пострадал? Город
«Скороход» ушел в прошлое: почему центр Петербурга теряет обувную легенду Город
От запрещенных веществ — к медитации: петербургский спортивный тренер открыл центр йоги в СИЗО Город
Петербург — колыбель Деда Мороза: как город породил новогоднюю сказку Город
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

В ординатуру — только по направлению: Путин ввел обязательную целевую подготовку для медиков

Опубликовано: 18 ноября 2025 07:00
В ординатуру — только по направлению: Путин ввел обязательную целевую подготовку для медиков
В ординатуру — только по направлению: Путин ввел обязательную целевую подготовку для медиков
Городовой ру

Госдума приняла закон, нацеленный на устранение нехватки специалистов в российской системе здравоохранения.

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который обязывает студентов медицинских специальностей до итоговой аттестации заключать договор о целевом обучении в ординатуре. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Главная цель нововведения — уменьшить недостаток медицинских кадров в стране.

Теперь региональные органы власти обязаны обеспечить студентам возможности для трудоустройства, наставничества, а также предложить дополнительные меры социальной поддержки.

Перечень организаций, которые имеют право быть заказчиками целевого обучения, расширен. К ним отнесены структуры, ранее участвовавшие в исполнении программы государственной гарантии бесплатной медицинской помощи.

После завершения этапа наставничества выпускники должны пройти аккредитацию специалиста. Общий срок наставничества не может превышать трёх лет.

Если выпускник не прошёл данный период наставничества, ему предстоит повторная первичная аккредитация; те, для кого эта мера не предусмотрена, должны будут проходить регулярную профессиональную аккредитацию.

В случае невыполнения обязательств одной из сторон заключённого договора предусмотрены финансовые санкции. Нарушитель обязан выплатить:

  • Компенсацию за обучение,
  • Штраф в двукратном размере от суммы компенсации.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью