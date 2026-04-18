Пляж - чистый, вода - сказочно-розовая: Где в России находится такая красота?

Информация о необычном месте для отдыха.

Если стандартные места для пляжного отдыха уже не вызывают у вас восторга, стоит поискать что-то необычное. И найти это можно на территории Российской Федерации.

Вы знали, что в нашей стране есть пляж, вода на котором окрашивается в розовый цвет? При этом, никакую краску для невероятного эффекта туда не добавляют, всё делает сама природа.

Речь идёт об одном из пляжей Крыма, куда можно добраться на поезде или автомобиле. Находится он на Кояшском озере. Он славится водой, которая в сезон окрашивается в розовый цвет. Вода в озере солёная, в сочетании с работой микроорганизмов, обитающих в водоёме, получается невероятный цвет.

Самый яркий оттенок приобретает вода в тёплый сезон, в середине лета, интенсивность цвета воды зависит от погоды и температуры воздуха. Обязательно стоит посетить это чудесное место, сделаете невероятные фото и будто в сказке побываете.

Кроме розовой воды пляж озера славится чистым светлым песком, будто это не Россия, а дорогая заграница. При этом стоит отметить, что привычной для нас пляжной инфраструктуры у Кояшского озера не имеется, потому всё необходимое для отдыха лучше взять с собой.

Планировать отдых лучше заранее, чтобы попасть во время, когда вода имеет по-настоящему яркий оттенок, следите за прогнозом погоды, чем теплее, тем большей красотой вы сможете насладиться.

Если никогда не купались в розовой воде, то обязательно стоит отправиться к Кояшскому озеру, впечатлений получите массу.

