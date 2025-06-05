Пенсионный апгрейд: что ждет российских пенсионеров с 1 июля

С 1 июля пенсия у некоторых россиян вырастет. Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.
Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Удвоение фиксированной выплаты: Кому положено и сколько это?
В 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. У пенсионеров, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 июля она увеличивается в два раза — до 17 815, 4 рубля.
Надбавка за уход: Плюс еще 1314 рублей
«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин.
Таким образом, размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19129,40 рублей.
|Категория пенсионеров
|Фиксированная выплата до 1 июля 2025 (руб.)
|Фиксированная выплата с 1 июля 2025 (руб.)
|Надбавка за уход (руб.)
|Итоговая фиксированная выплата с надбавкой (руб.)
|Требуются ли дополнительные действия
|Достигшие 80 лет в июне 2025 года
|8 907,70
|17 815,40
|1 314
|19 129,40
|Нет
Повышение автоматически: Никуда обращаться не нужно
«Чтобы фиксированная выплата к страховой пенсии была удвоена, и, чтобы в нее была включена надбавка за уход, никуда обращаться не нужно ни лично, ни электронным способом. Все данные есть у Социального фонда России и повышение будет осуществлено автоматически», — указал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что речь идет не о разовой выплате. Повышенную фиксированную выплату к пенсии вместе с надбавкой за уход пенсионер будет получать каждый месяц.
Таким образом, с 1 июля 2025 года многие российские пенсионеры смогут ощутимо улучшить свое материальное положение благодаря автоматическому увеличению выплат.