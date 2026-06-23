Петербург возвращает былую красоту: от ахматовской лестницы до дома с драконами

Петербург — это не просто город, это огромный музей под открытым небом. Но даже самому стойкому камню нужно внимание.
В этом году город сделал себе и жителям отличный подарок к дню рождения Анны Ахматовой.
Та самая лестница в Фонтанном Доме
В Шереметевском дворце (Фонтанном Доме) завершили реставрацию знаменитой лестницы. Она ведет в квартиру №44. Именно здесь Анна Ахматова прожила почти 30 лет.
Работы стоили около 19 миллионов рублей, сообщает Смольный. Реставраторы не просто покрасили стены. Они восстановили ступени из старого доброго путиловского камня.
Окна расчистили от слоев краски, а кованые перила конца XIX века и ясеневые поручни сохранили в оригинале. Теперь каждый может подняться к квартире поэтессы и почувствовать ту самую атмосферу «Ахматовского Петербурга».
Дом с драконами на Таврической
Параллельно идет сложнейшая работа на Таврической улице, 35. Это знаменитый Дом Дернова. Если вы когда-нибудь гуляли рядом с Таврическим садом, вы точно его видели — это здание с огромной угловой башней.
В начале XX века здесь находилась знаменитая «Башня» поэта Вячеслава Иванова. Там собирался весь цвет Серебряного века: Блок, Гумилев и та же Ахматова.
Сейчас здание буквально спасают:
- Лепнина и драконы: Специалисты восстанавливают барельефы с мифическими существами.
- Балконы: Из всех балконов в рабочем состоянии осталось всего три. Остальные воссоздают заново, устанавливая в стены мощные стальные балки.
- Купол: Реставраторы приводят в порядок барочный купол на углу дома.
- Двери: В парадных снова появятся дубовые двери в стиле модерн с красивыми стеклами.
Дому вернут его исторический цвет, который подобрали по архивным документам. Полностью работы закончат к 2027 году.
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