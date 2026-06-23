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Ангел проводит в райские кущи: для этого знака заготовлен главный приз Вселенной — впереди счастье

Опубликовано: 23 июня 2026 14:07
 Проверено редакцией
Ангел проводит в райские кущи: для этого знака заготовлен главный приз Вселенной — впереди счастье
Ангел проводит в райские кущи: для этого знака заготовлен главный приз Вселенной — впереди счастье
Городовой ру
Астрологический прогноз

Растущая июньская Луна предвещает глобальные изменения. В сочетании с влиянием Меркурия она способна трансформировать жизнь различных знаков зодиака. Сегодня мы сфокусируемся на Весах.

Их ожидает период новых и важных событий. Весы могут встретить человека, который внезапно войдет в их жизнь и кардинально ее изменит.

Вместе с этим человеком Весы смогут проявить свою истинную сущность и заниматься исключительно тем, что приносит им удовлетворение. Астрологи также прогнозируют появление не одного такого человека в жизни представителей этого знака.

Они смогут обрести надежных друзей и деловых партнеров. В сотрудничестве с новыми людьми Весы достигнут выдающихся успехов. Взаимодействие с новыми контактами также положительно повлияет на их финансовое положение. Они смогут наслаждаться счастливой и беззаботной жизнью.

Представителям знака рекомендуется активно устанавливать новые контакты и проявлять инициативу в общении.

Ранее мы рассказали, как Хайям охарактеризовал красоту человека.

Автор:
Ксения Давыдова
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