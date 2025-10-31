Городовой / Город / По рельсам к открытиям Северо-Запада: РЖД запустили цифровой путеводитель по железнодорожному туризму
По рельсам к открытиям Северо-Запада: РЖД запустили цифровой путеводитель по железнодорожному туризму

Опубликовано: 31 октября 2025 11:32
Опубликованы сведения о туристских поездах, маршруты которых связаны с Петербургом.

В Санкт-Петербурге заработал новый проект, посвящённый поездам для путешественников по Северо-Западной части страны.

Его подготовили городской туристско-информационный портал Visit-Petersburg.ru и Российские железные дороги.

На сайте теперь доступен цифровой справочник, который содержит детальное описание маршрутов, начинающихся или проходящих через город на Неве, а также информацию о вокзалах, турах и экскурсионных программах.

По словам главы городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, появление такой платформы помогает развитию новых маршрутов между регионами, увеличивает приток путешественников и показывает, насколько интересно и удобно можно открывать разные уголки России на поезде.

Новый раздел на портале появился в честь памятной даты — годовщины запуска первой в стране железной дороги, проложенной между Петербургом и Царским селом.

Также восемь лет назад в северной столице открылся железнодорожный музей, привлекающий как горожан, так и гостей Петербурга.

В дополнение к этому 1 сентября 2025 года начал действовать закон, который закрепляет такие понятия, как туристский поезд, путешествия по определённым железнодорожным маршрутам и железнодорожные перевозки для туристов.

Благодаря этому появилось правовое регулирование туристических перевозок по железной дороге. В связи с этим ожидалось дальнейшее расширение специальных маршрутов для путешественников.

Ранее стало известно о преобразованиях в системе оформления платных постельных принадлежностей к билетам на места в плацкартных вагонах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
