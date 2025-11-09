Почему аферисты прячутся за «декларированием средств»: сенатор Шейкин раскрыл схему

В северной столице пожилой мужчина лишился порядка 50 миллионов рублей после общения с мошенниками, заставившими его поверить в необходимость «декларирования» денежных средств. Злоумышленники убедили его, что эта процедура обязательна и требует перевода средств на специальный расчетный счет. О таком случае рассказал сенатор Артем Шейкин, занимающий пост заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Шейкин пояснил, что подобные схемы основаны на том, что преступники представляются работниками государственных структур — чаще всего это налоговая, Центральный банк или силовые органы. Под вымышленным предлогом, например, для проверки средств или «легализации» крупной суммы, человека просят перевести деньги на «резервный» или «безопасный» счет. Как подчеркнул сенатор, основная задача аферистов — убедить жертву в том, что процесс носит официальный характер.

Сенатор отдельно отметил, что люди пожилого возраста особенно уязвимы перед такими уловками. Они склонны доверять входящим звонкам и не всегда разбираются в особенностях современных цифровых технологий. В действующем законодательстве отсутствует требование передавать личные финансовые данные или переводить средства через телефонные переговоры на неизвестные счета.

Шейкин обратил внимание на то, что любые вопросы, связанные с налогами и банковскими операциями, решаются только напрямую через государственные сайты или непосредственно в отделениях. Он дал рекомендацию при малейших признаках сомнения завершать разговор и лично связаться с официальным отделением банка либо необходимого ведомства по проверенным номерам. Молодым людям советуют рассказывать пожилым родственникам о подобных приемах мошенников.

Банкам и государственным структурам, по мнению сенатора, стоит чаще информировать клиентов об актуальных способах обмана. Шейкин также отметил: несмотря на то что схемы преступников становятся всё сложнее, их успех целиком зависит от уровня доверия со стороны граждан. Он подчеркнул, что рост цифровой грамотности населения — один из самых действенных методов защиты наряду с техническими мерами.