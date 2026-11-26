Почему на деревьях зимой появляются трещины: причины и как это предотвратить

Морозобоины – глубокие продольные трещины на стволе дерева.

Они появляются из-за резких температурных перепадов – например, сразу после солнечных зимних дней, за которыми следует резкие ночные заморозки. Морозобоины – настоящие ворота для инфекций и вредителей, что особенно опасно для молодых саженцев.

Как защитить деревья от морозобоин

Самый простой способ – побелка: светлый слой будет отражать солнечные лучи и снижать дневной нагрев. Когда ночью похолодает, температурный перепад не будет таким резким.

Второй вариант – бинтование ствола. Оберните его «дышащим» материалом, агротекстилем или садовой защитной лентой. Результат – защита коры и от лучей солнца, и от механических повреждений. А мешковину лучше не используйте: она быстро намокает, и под ней стволы гниют. То же самое касается и полиэтиленовой пленки.

Трещина уже есть – что делать

Сразу использовать для замазывания цемент, краску или садовый вар не стоит. Дайте дереву возможность сформировать вокруг раны новую ткань самостоятельно – вскоре рана начнет затягиваться.

Но садовый вар придется использовать, если внутри трещины кора начала отмирать, гнить и плохо пахнуть. Вырезать здоровые ткани при этом нельзя.