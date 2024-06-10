Почему нет билетов на юг за 90, 60 и 45 суток: как их купить, если запланирован отпуск

Сезон отпусков уже начался, а это значит, что многие россияне скоро поедут на юг. Вот только большинство из них сталкиваются с проблемой: на сайте РЖД все билеты, которые доступны за 90, 60 и 45 суток до поездки, раскупают в ту же минуту, и в результате мест не остается. Вот с чем это связано и как же все-таки организовать свою поездку.

В чем заключается главная проблема

Уже в апреле многие пассажиры стали отмечать, что купить билеты на июль попросту невозможно — их нет сразу же после старта продаж. И дело не в том, что места раскупают за считанные часы. Их не остается в ту же секунду, как только продажи открываются — то есть билетов как будто изначально и не было. На официальной странице РЖД Вконтакте многие пользователи даже оставили гневные комментарии:

«‎В отпуске каждый день дорог, а из-за вас приходится сидеть и думать: переносить отпуск или нет. Сколько можно уже издеваться» ,

, «‎Где билеты из Анапы на 15 июля?! Как людям планировать отпуск?!».

При этом некоторые отмечают, что билеты на нужные направления продают на «‎Авито» с бешеной наценкой. Некоторые из пользователей Сети предполагают, что это сами сотрудники РЖД скупают их в надежде озолотиться.

Однако сама компания пояснила, что это всего лишь попытка мошенников нажиться на доверчивых покупателях. Дело в том, что все билеты именные, так что вы не сможете взять чужой билет и поехать по нему, если на нем нет вашего имени.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отличаются ли продажи на сайте и в кассе

Кто-то может подумать, что проблема просто в неисправности сайта. Но дело в том, что схемы продаж и онлайн, и в обычных кассах одинаковые. Они начинаются одновременно, а выбор билетов в программе у сотрудников касс абсолютно идентичен тому, что пассажир видит на сайте. Так что лишний раз тратить время на то, чтобы доехать до вокзала и купить билет там, не стоит.

Почему билеты недоступны

Во-первых, у компании действуют определенные схемы заполнения поездов. Например, поезд «‎Самара – Петербург» идет через Москву. И чтобы желающих поехать на нем из Москвы в Питер оказалось не больше, чем из Самары, РЖД может ограничивать продажу билетов от Москвы в большинство вагонов.

Во-вторых, причиной недоступности билетов может стать маленькая комиссия за их возврат. Если раньше при возврате взимали около 200 рублей, то в 2023 году эта комиссия составляла всего 2.60 рублей. Можно предположить, что компания попросту не хочет, чтобы люди заранее брали билеты, а потом сдавали их. Так что открывать продажи на деле могут значительно позже, чем за 90, 60 и 45 суток.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как покупать билеты на юг, если их нет в продаже

Если билеты с промежуточной станции недоступны, можно купить билет на весь маршрут. Это дороже, но зато вы гарантированно сможете уехать в нужный вам день. Даже если вы купите билет с отправной точкой в одном городе, а сами сядете в вагон в другом, вас все равно пустят. Единственный минус — это обойдется дороже.

Еще один способ: спланировать альтернативный маршрут. Можно посмотреть, какие направления доступны, и в зависимости от этого скорректировать поездку. Возможно, пересадка в каком-нибудь из городов поможет решить вопрос с дефицитом билетов.

А еще один вариант — просто подождать. В большинстве случаев билеты появляются уже ближе к дате самой поездки. Поскольку такая тенденция наблюдается не первый год, многие путешественники отмечают, что за пару-тройку недель стоит начать мониторить сайт: с большой долей вероятности вы сможете купить нужный вам билет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru