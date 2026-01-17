Почему петербуржцы будут встречать зиму с огнём в сердце: как город готовится отпраздновать великие даты Блокады

В Санкт-Петербурге в связи с годовщинами снятия фашистской блокады и прорыва её кольца объявлена обширная серия мероприятий. В конце минувшего года был утверждён подробный январский план, который администрация города готова реализовать в полном объёме. По словам губернатора Александра Беглова, особое внимание уделяется вопросу безопасности во время торжеств, праздничному оформлению улиц и активному участию молодёжи.

Он отметил:

«Очень важно вовлекать в мероприятия молодёжь, подрастающее поколение».

Кроме того, стартуют дополнительные программы, призванные увековечить память о событиях военного времени для школьников и студентов города.

Почётный караул «Пост № 1» будет нести свою службу у Вечного огня на Пискарёвском мемориальном кладбище 18 и 27 января, в нём примут участие старшеклассники образовательных учреждений города. В эти дни также намечены традиционные молодёжные встречи, посвящённые памятным датам блокады. В день годовщины прорыва блокады в молодёжном центре «Дзержинец» откроется поэтический марафон «Блокадная муза» — перед собравшимися прозвучат стихи авторов, переживших осаду Ленинграда.

С 19 января образовательные организации проведут концертные выступления, памятные акции, а также уроки мужества и тематические часы, посвящённые историческим событиям войны. В Петербурге продолжают развивать проект «Лента времени блокады Ленинграда» в учебных заведениях по поручению главы города. На сегодняшний день в школьных зданиях созданы 38 специализированных музеев, а около 150 музеев при школах располагают экспозициями и информационными стендами, рассказывающими о блокаде.

В нынешнем году на территории Петербурга уже действует 295 Парков Героев, посвящённых героям Великой Отечественной войны. 18 января Музей обороны и блокады Ленинграда откроет выставку «После Победы. Ленинград», рассказывающую о первой блокадной зиме и подвиге жителей города. Проект даст возможность увидеть историю появления Московского парка Победы — символа памяти защитникам Ленинграда.

Учреждения культуры подготовили разнообразные программы: выставки, спектакли, интерактивные площадки, рассчитанные на посетителей разного возраста. Более пятидесяти предложений составили единый городской план торжеств. Среди них — 19 января в Большом зале филармонии имени Шостаковича состоится спектакль «Русская кантата», где прозвучат произведения Анны Ахматовой, Веры Инбер, Ольги Берггольц, а также будет использована «Блокадная книга» Даниила Гранина.

В том же зале 26 января пройдёт концерт «Поют дети Ленинграда», который готовят учащиеся художественных и музыкальных школ — в объединённом хоре споют 240 школьников. 27 января одним из центральных событий станет праздничный концерт «Ленинградская победа», который начнётся в 15:00 в БКЗ «Октябрьский». За два часа до начала у гостей будет возможность посетить интерактивную площадку, развёрнутую там же.

В 2025 году городской бюджет предусмотрел финансовую поддержку шести кинолент, посвящённых блокаде Ленинграда и событиям Великой Отечественной войны.

Финансирование направят на создание шести фильмов, отражающих темы блокады и победы.

