Почему шведы до сих пор едят рыбу с запахом нужника, хотя свежей водится в достатке: секрет сюрстрёмминга

Когда-то спасал страну от голода, а теперь стал деликатесом.

Давайте честно: сюрстрёмминг пахнет так, будто его изъяли не из бочки, а из глубин ада. Но Швеция продолжает каждый год устраивать праздник открытия банки, и не потому, что в стране закончилась свежая рыба. Причина куда интереснее — и гораздо более прозаичная.

Когда соли не хватало

XVI век. У Швеции войны, проблемы с поставками, соли — дефицит. Рыбу засаливать как прежде нельзя: специй едва-едва хватает.

И вот оно: селёдку начинают солить в микродозах. Соль не убивает процессы разложения, а только тормозит их. Рыба начинает бродить, пузырится и вонять.

Но знаете, что делает голодный человек? Он ест. Выбор был простой: либо терпеть запах, либо умереть. И выбор сделали.

Тухлятина как национальная кухня

Поначалу ферментированную селёдку лопали простолюдины. Потом, как это всегда бывает, блюдо «поднялось»: богатые попробовали, не умерли — даже распробовали.

И вот уже бывший «способ продержаться до жатвы» превращается в гастрономическую идентичность. Народ к запаху гниющего нужника привык.

Технологии XXI века, запах XVI-го

Сегодня сюрстрёмминг делают на фабриках по санитарным стандартам. Но принцип такой же:

берут жирную балтийскую селёдку,

добавляют около 3% соли,

отправляют бродить минимум на три месяца.

Рыба пыхтит, газует, «созревает». Именно поэтому банки вздутые — не потому что просрочено, а потому что внутри идёт химия. И да: вкуса прям тухлятины там нет. Он кислый, мощный, специфический, но не гнилостный. Запах — да.

Сезон начинается не «когда захотели», а строго по календарю

Продажи стартуют в конкретный день: третий четверг августа. В Швеции это почти национальное событие. Люди ждут. Покупают. Открывают — желательно на улице, в тазу с водой (иначе кухня станет местом преступления).

Как есть, чтобы выжить

Правильная подача:

чёрный хлеб,

варёный картофель,

сметана,

лук,

сверху — кусочек сюрстрёмминга.

Запивать лучше шнапсом, иначе вы поверите, что запах победил. А открывать банку можно под водой, чтобы миазмы не били в нос резко.