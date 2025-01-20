Почему в самолете томатный сок кажется таким вкусным? Есть сразу две причины

Во время следующего полета не забудьте попросить себе стаканчик.

В небе над Санкт-Петербургом в салонах самолетов происходит удивительная трансформация вкусовых предпочтений пассажиров. Многие люди, обычно равнодушные к томатному соку на земле, на высоте 10 000 метров с удивлением обнаруживают, что он кажется им необыкновенно вкусным. И этому феномену есть научное объяснение.

Изменение вкусовых предпочтений в полете

Во время полета в самолете вкусовые ощущения меняются из-за низкой влажности воздуха. Сухой воздух в салоне мешает работе обонятельных рецепторов. Поскольку обоняние тесно связано с восприятием вкуса, как при простуде, еда в самолете кажется более безвкусной, чем на земле.

По этой причине томатный сок в полете становится вкуснее. Его обычно землистый вкус трансформируется и приобретает сладко-фруктовый оттенок. Многие пассажиры, даже те, кто не любит томатный сок на земле, отмечают, что в самолете он кажется им приятным и освежающим.

Влияние шума на восприятие вкуса

Ученые из Корнеллского университета провели исследование, которое выявило еще одну причину изменения вкуса в самолете. Исследователи попросили 48 добровольцев попробовать разные томатные соки, отличающиеся по сладости, солености и горечи. Во время дегустации уровень окружающего шума постепенно увеличивался.

Результаты показали, что шумная среда, такая как салон самолета, действительно может влиять на работу вкусовых рецепторов. В шумной обстановке участникам эксперимента было сложнее уловить сладкий вкус, в то время как пикантные вкусы, такие как «умами» в томатах, становились более выраженными.

Это научное объяснение может помочь петербуржцам и другим путешественникам лучше понимать свои ощущения во время полета и по-новому взглянуть на еду в самолете.

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