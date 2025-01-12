Правила провоза пауэрбанка в самолете

Современный путешественник не представляет жизни без пауэрбанка, особенно в перелетах. Но все больше авиакомпаний вводят строгие ограничения на их провоз. Что нужно знать, чтобы избежать проблем?

Причина запрета проста: литий-ионные батареи могут перегреваться и взрываться, что создает риск для безопасности. Поэтому пауэрбанки разрешают провозить только в ручной клади, где их можно контролировать.

Но есть нюанс: некоторые авиакомпании начали вводить полный запрет на использование и перевозку этих устройств. Например, пассажирам Jazeera Airways, популярной среди россиян для полётов на Кубу, Кипр и в Черногорию, теперь придётся обходиться без пауэрбанков.

Что делать, если зарядка на исходе? Смартфоны и ноутбуки придётся заряжать по старинке — через розетки. К счастью, современные аэропорты предлагают специальные зоны для зарядки, где можно комфортно подзарядить устройства перед вылетом.

Перед полетом уточните правила перевозки ручной клади у своей авиакомпании. Если пауэрбанк разрешен, убедитесь, что он находится в пределах допустимой емкости (чаще всего до 100 Вт·ч). А лучше заранее планируйте путешествия, учитывая, что зарядку ваших гаджетов придётся организовать без привычного портативного устройства.

Путешествия становятся чуть сложнее, но безопасность на борту всегда в приоритете. А для туристов это лишний повод вспомнить об отдыхе без гаджетов, пишет источник.