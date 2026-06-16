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Почти 50 млн рублей выделили в Ленобласти на уничтожение борщевика

Опубликовано: 16 июня 2026 15:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почти 50 млн рублей выделили в Ленобласти на уничтожение борщевика
фото legion-media
Лужский, Волосовский и Гатчинский районы лидируют по борьбе с борщевиком

В Ленинградской области активно продолжается борьба с борщевиком — ядовитым растением, которое ежегодно доставляет немало хлопот жителям и дачникам. С начала сезона обработок специалисты очистили от агрессивного сорняка более 3 тысяч гектаров земли.

Опасные растения уничтожают вдоль трасс, в лесах, под линиями электропередач и в зонах водоснабжения и водоотведения.

Районы-лидеры по очистке

Больше всего территорий очистили от борщевика в трех районах Ленинградской области. В лидерах — Лужский район, где обработали 1189 гектаров.

На втором месте Волосовский район с показателем 602 гектара, на третьем — Гатчинский округ, где очистили 505 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти со ссылкой на данные штаба по борьбе с борщевиком при комитете по агропромышленному комплексу.

Финансирование и планы

На борьбу с опасным растением в этом году выделено 49,6 млн рублей в виде субсидий. Эти средства планируется направить на обработку 6,2 тысяч гектаров в 111 поселениях региона. Таким образом, работы предстоит еще много, и борьба с борщевиком продолжится в течение всего сезона.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге стремительно сокращается предложение дешевых квартир у метро.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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