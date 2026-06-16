Почти 50 млн рублей выделили в Ленобласти на уничтожение борщевика

В Ленинградской области активно продолжается борьба с борщевиком — ядовитым растением, которое ежегодно доставляет немало хлопот жителям и дачникам. С начала сезона обработок специалисты очистили от агрессивного сорняка более 3 тысяч гектаров земли.
Опасные растения уничтожают вдоль трасс, в лесах, под линиями электропередач и в зонах водоснабжения и водоотведения.
Районы-лидеры по очистке
Больше всего территорий очистили от борщевика в трех районах Ленинградской области. В лидерах — Лужский район, где обработали 1189 гектаров.
На втором месте Волосовский район с показателем 602 гектара, на третьем — Гатчинский округ, где очистили 505 гектаров.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти со ссылкой на данные штаба по борьбе с борщевиком при комитете по агропромышленному комплексу.
Финансирование и планы
На борьбу с опасным растением в этом году выделено 49,6 млн рублей в виде субсидий. Эти средства планируется направить на обработку 6,2 тысяч гектаров в 111 поселениях региона. Таким образом, работы предстоит еще много, и борьба с борщевиком продолжится в течение всего сезона.
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