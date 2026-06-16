В Петербурге стремительно сокращается предложение дешевых квартир у метро

Число доступных лотов у метро за два года сократилось на 43,6%

В мае 2026 года в продаже в Северной столице числились 3169 готовых квартир, расположенных в пешей доступности от метро. Для сравнения: два года назад таких лотов было на 43,6% больше — 5623, сообщает «Вечерний Петербург» со ссылкой на экспертов по недвижимости. Рынок в этом сегменте становится все более дефицитным.

Цены выросли на миллионы

За последние несколько месяцев жилье у метро подорожало более чем на 2 млн рублей. Осенью 2025 года минимальный бюджет на квартиру рядом с метро составлял 4 млн рублей, в настоящее время он подскочил до 6,5 млн рублей. Доступные варианты остались в домах советского периода и в старом фонде. Активнее всего раскупаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Прогноз эксперта

Эксперт по недвижимости прогнозирует, что через год рынок вторички у метро может окончательно превратиться в сегмент с ограниченным выбором и внушительным бюджетом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербург не вошел в число самых дорогих туристических направлений.