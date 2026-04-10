Подаренный гиацинт зацветёт снова: всего несколько шагов — и он опять порадует яркими красками

При правильном уходе луковицу можно сохранить и добиться повторного цветения уже в следующем сезоне. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Сад, дом, огрод".
Сохраните листья
После окончания цветения гиацинта не стоит сразу удалять листья. Они продолжают питать луковицу, накапливая необходимые вещества для будущего цветения. Удалять следует только отцветший цветонос, и то после его полного высыхания. Это предотвращает образование семян и помогает растению сохранить силы.
Как правильно пересадить гиацинт
Далее растение можно пересадить в более просторный горшок с дренажным слоем и рыхлым грунтом либо высадить в открытый грунт, когда температура почвы достигнет +5, +10 °C. Полив должен быть умеренным — только после подсыхания почвы, чтобы избежать загнивания луковицы. Для подкормки подойдут удобрения для луковичных или слабый раствор монофосфата калия.
Хранение луковицы и последующее высаживание
Когда листья начнут желтеть и засыхать (обычно в июне), луковицу выкапывают, очищают и просушивают в тёплом, хорошо проветриваемом месте в течение 3-4 недель. После этого её хранят в ящике с песком, опилками или торфом при комнатной температуре до осени. Перед посадкой рекомендуется выдержать луковицу в холодильнике около недели — это стимулирует закладку цветочных почек.
Осенью гиацинт высаживают в грунт вместе с другими луковичными растениями. Даже если цветение не произойдёт в первый год, не стоит расстраиваться: после выгонки растению требуется время для восстановления.
