Просто поливаю по краю горшка – и орхидеи цветут как сумасшедшие круглый год, бутоны раскрываются один за другим

Если орхидеи перестали радовать цветением, умные цветоводы стараются их «задобрить» правильными подкормками. Автор канала «Вдали от города», опытный цветовод, делится секретом стимуляции, от которого, по её словам, её растения цветут весь год.
Изящные орхидеи могут быть капризны. Иногда они напрочь отказываются цвести. Однажды автор канала узнала, что рисовая вода может стать отличным стимулятором роста и цветения. Несмотря на то, что сначала она отнеслась к совету скептически, все же решила попробовать. Результат поразил - орхидея стала цвести как не в себя. В рисовой воде содержатся железо, кальций, калий и цинк, которые необходимы для здорового роста и цветения орхидей.
Как приготовить рисовую воду
- Нужно залить 4 столовые ложки риса 1 литром воды и дать настояться от 3 до 9 часов.
- Затем процедить раствор
- Поливать нужно раствором, подогретым до комнатной температуры.
Способы применения рисовой воды для орхидей
- Для листьев. Салфеткой, смоченной в рисовой воде, аккуратно протирают листья орхидеи с обеих сторон. Это помогает питательным веществам лучше усвоиться. Начинать лучше с нижней стороны листа — именно там находятся устьица, через которые растение «дышит».
- Для корней. Поливают рисовой водой корни орхидеи, строго по краю горшка, избегая попадания воды в центр растения, чтобы не провоцировать загнивание корней.
Подкармливать орхидеи рисовой водой рекомендуется раз в 2–3 недели. Для цветущих растений частоту подкормок увеличивают до одного раза в 2 недели, чтобы поддержать пышное цветение.
После пересадки нужно подождать 2–3 недели, прежде чем начинать подкормки, давая растению адаптироваться.
В холодное время года частоту подкормок сокращают до 1 раза в месяц, так как орхидеи замедляют рост.
