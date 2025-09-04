Подделка на 453 тонны: раскрыто производство масла и сыра без молока, которые делали в Петербурге

В Московском районе Петербурга работало предприятие, которое выпускало сливочное масло и сыр без использования молочного сырья, сообщает п ресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Вместо молока использовали набор из воды, сухого белка и жирового концентрата, которые не имеют ничего общего с натуральным молоком.

С 12 по 14 августа компания оформила 93 поддельных ветеринарных документа на продукцию объемом более 453 тонн, которые попали в оптовые сети в Москве и Петербурге.

Результаты лабораторных испытаний были шокирующими: 20 тонн «сухого молока» не содержали никаких молочных компонентов. 1,2 тонны сырной массы были приготовлены из сомнительной смеси.

Россельхознадзор аннулировал все ветеринарные сертификаты. Сейчас идет расследование, и возбуждение уголовного дела, пишет КП.

Почему это важно

Молочные продукты — источник витаминов и пищевых веществ. Потребление молока положительно влияет на здоровье костей, сердечно-сосудистой системы и пищеварения, пишет apni.ru.

Подделка таким образом лишает человека этих полезных свойств и даже может навредить. В составе фальсификата присутствуют добавки, которые могут вызывать аллергию и проблемы с пищеварением.

Как с этим борются

Проблема поддельной молочки в Петербурге не нова. В 2025 году в магазинах появилось множество фальсифицированных продуктов — молока без молочного жира, масла с растительными жирами, а также поддельные сыры.

Общественные организации и Россельхознадзор проводят регулярные проверки. Специалисты используют лабораторные анализы и даже ДНК-тесты, чтобы выявить подвох.

Есть и законодательные изменения — теперь производители фальсификатов могут влечь за собой уголовную ответственность, проверка стала проще в организации.

Советы покупателю