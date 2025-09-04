Подделка на 453 тонны: раскрыто производство масла и сыра без молока, которые делали в Петербурге

В Московском районе Петербурга работало предприятие, которое выпускало сливочное масло и сыр без использования молочного сырья, сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.
Вместо молока использовали набор из воды, сухого белка и жирового концентрата, которые не имеют ничего общего с натуральным молоком.
С 12 по 14 августа компания оформила 93 поддельных ветеринарных документа на продукцию объемом более 453 тонн, которые попали в оптовые сети в Москве и Петербурге.
Результаты лабораторных испытаний были шокирующими: 20 тонн «сухого молока» не содержали никаких молочных компонентов. 1,2 тонны сырной массы были приготовлены из сомнительной смеси.
Россельхознадзор аннулировал все ветеринарные сертификаты. Сейчас идет расследование, и возбуждение уголовного дела, пишет КП.
Почему это важно
Молочные продукты — источник витаминов и пищевых веществ. Потребление молока положительно влияет на здоровье костей, сердечно-сосудистой системы и пищеварения, пишет apni.ru.
Подделка таким образом лишает человека этих полезных свойств и даже может навредить. В составе фальсификата присутствуют добавки, которые могут вызывать аллергию и проблемы с пищеварением.
Как с этим борются
Проблема поддельной молочки в Петербурге не нова. В 2025 году в магазинах появилось множество фальсифицированных продуктов — молока без молочного жира, масла с растительными жирами, а также поддельные сыры.
Общественные организации и Россельхознадзор проводят регулярные проверки. Специалисты используют лабораторные анализы и даже ДНК-тесты, чтобы выявить подвох.
Есть и законодательные изменения — теперь производители фальсификатов могут влечь за собой уголовную ответственность, проверка стала проще в организации.
Советы покупателю
-
Обращайте внимание на состав продукта. Натуральное молоко не содержит растительных жиров, консервантов и стабилизаторов.
-
«Не гонитесь за слишком низкой ценой» — она часто сигнализирует о фальсификации.