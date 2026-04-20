Подкормила огурцы "эликсиром" – не могу нарадоваться: лианы выросли до потолка теплицы, по 15 кг с куста
Подкормила огурцы "эликсиром" – не могу нарадоваться: лианы выросли до потолка теплицы, по 15 кг с куста

Опубликовано: 20 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Натуральная подкормка огурцов для богатого урожая

Многие дачники сталкиваются с тем, что огурцы растут медленно или дают мало завязей. Дело в том, что культура "переключается" на новый этап развития, когда на растении появляется пятый лист.

Именно в это время начинается активный рост корней и зеленой массы, поэтому огурцы нуждаются в питании. Если помочь растению вовремя, можно получить богатый урожай до самой осени.

Простой рецепт подкормки

Для приготовления рабочего раствора нам понадобится:

  • кефир - 1 л.;
  • зеленка - 15 капель;
  • вода 10 - литров.

Все ингредиенты смешиваем в 10-литровом ведре, тщательно перемешиваем и оставляем на 2 часа настаиваться. Готовым раствором поливаем огурцы под корень по влажной почве.

На каждый куст уйдет ровно по 1 литру подкормки. Процедуру повторите через 3 недели.

Что происходит с огурцами после такой подкормки

Зеленка работает как природный антисептик: она подавляет гнилостные бактерии и споры грибов в почве, предупреждает мучнистую росу и корневые гнили. Кроме того, в ней содержатся следы меди - важного микроэлемента для иммунитета растений.

Кефир дает молочнокислые бактерии, которые улучшают микрофлору почвы, а также снабжает огурцы азотом, кальцием и фосфором в легкоусвояемой форме. Молочная кислота помогает корням лучше усваивать питание и создает слабокислую среду, которую очень любят огурцы.

Завязи быстро формируются, лианы тянутся вверх, а урожайность достигает 15 кг с куста. Такого урожая хватает и на свежие салаты, и на закатки, и даже на угощение соседей. Тем, кто не пробовал, стоит начать с нескольких кустов, чтобы убедиться, что их огурцы отзываются хорошо, сообщает "Собираем урожай".

Ранее "Городовой" рассказал, что добавить в грунт во время пикировки томатов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
