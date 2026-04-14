Во время пикировки томатам – обязательно: 1 щепотка в грунт – рассада станет дубовой, крепкой и живучей

Многие дачники со стажем убеждены, что лучшие помидоры можно получить только из собственной рассады. Однако вырастить полноценные растения из семечка - довольно сложная задача.
Кроме того, рассада томатов нуждается в пикировке. Без этой процедуры корневая система развивается хуже, стебли вытягиваются, а сами растения тяжелее переживают пересадку в грунт.
Когда проводить пикировку
Когда появятся первые 2 настоящих листочка, обязательно рассадите сеянцы по отдельным стаканчикам. Слабые ростки уберите, а самые сильные оставьте.
При пересадке укоротите главный стержневой корень примерно на 30%, чтобы простимулировать рост боковых корешков. В результате сформируется мощная мочковатая корневая система.
Подготовьте грунт и не забывайте про дренаж
На дно стаканчиков при пикировке обязательно насыпьте небольшой слой пенопластовой крошки. Она делает почву рыхлее, создает тепловой барьер и защищает корни от холода.
Затем приготовьте почвенную смесь. Возьмите огородную землю и добавьте к ней пятую часть покупного грунта, а также торф и перегной. На каждые 10 литров такой смеси внесите 10 г суперфосфата и 500 г древесной золы. Для дополнительной рыхлости добавьте песок или вермикулит.
В таком грунте рассада отлично приживется, легче переносит стресс и в итоге дает гораздо более высокий урожай.
