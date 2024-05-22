Подниматель пингвинов и уборщик рвоты: самые необычные и странные профессии в мире

В мире существует огромное разнообразие профессий и некоторые из них совершенно не вяжутся с тем, к чему люди привыкли. Подниматель пингвинов — это еще цветочки по сравнению с тем, что людям нужно делать ежедневно ради весьма приличного заработка.

Не все знают, что у водных горок есть самый настоящий тестировщик, которому платят деньги. Этот человек обязан не один десяток раз прокатиться сверху вниз, чтобы узнать все дефекты конструкции. С первого взгляда работа несложная и даже забавная, но это не так. Первоначальное строение порой бывает опасным и люди могут получить травму. Чтобы не произошло несчастий в аквапарках, компании приглашают эксперта, который укажет на все минусы заблаговременно.

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Есть люди, которые нюхают подмышки. Таких экспертов нанимают заводы по производству дезодорантов. Чтобы понять, какие стики работают эффективно, а какие нет, и нужен подобный человек. Бывают так называемые клакеры. Это наемный зритель в зале, который первый начинает аплодировать в нужные моменты театрального действа. Остальные люди подхватывают его и все проходит для актеров и режиссера максимально приятно и без эксцессов.

В США есть уборщик рвоты. Он работает в парке аттракционов и вытирает все, что вышло из людей во время катания на американских горках. Парень уверяет, что все не столь мерзко, как представляют многие. Кроме того, он может бесплатно кататься на каруселях, да и зарплата у него явно больше, чем учительская.

Источник фото: Legion-Media

На крупных производствах есть выниматель мозга. После забоя скота он аккуратно убирает эту часть животного из черепной коробки, чтобы ничего не повредить. После мозг отправляют в рестораны для шеф-поваров. А на ферме с курицами есть человек, который определяет пол цыплят. За это тоже хорошо платят. Кстати, в некоторых едальных заведениях премиум класса работает нюхатель яиц. Он по одному запаху определяет, насколько свежий привезли продукт и можно ли его подавать гостям.

На морских побережьях существует специалист, который учит собак заниматься серфингом, а в Японии нанимают на похороны специальных плакальщиков. Они в прямом смысле слова продают свои слезы..

В Древней Персии существовала профессия щекотальщика пяток. Цари тогда изнывали от безделья и нанимали специальных людей, чтобы они их щекотали пером. Правители смеялись и тем самым поднимали себе настроение. Была и профессия подтиральщика. Короли не могли касаться своей пятой точки руками, так как это было омерзительно. После туалета все делал специально обученный человек. Это считалось очень престижным.

Источник фото: Legion-Media