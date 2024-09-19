Место встречи изменить нельзя: петербуржцам подсказали, где можно полюбоваться перелетными птицами

С наступлением осени Петербург превращается в настоящую «перевалочную базу» для множества перелетных птиц. Несмотря на необычно теплый сентябрь, они уже начинают свой путь к местам зимовки. Это уникальное зрелище, ведь город находится на Беломоро-Балтийском миграционном пути, который ежегодно используют тысячи пернатых.

Увидеть их можно в специальных заказниках и на новых экомаршрутах, где оборудованы смотровые площадки для наблюдения. Каждый миграционный сезон — это шанс прикоснуться к дикой природе и стать свидетелем увлекательного путешествия птиц через весь континент.

Заказник «Западный Котлин»

Там есть визит-центр с вышкой, с которой можно наблюдать птиц на миграционных стоянках.

Экомаршрут «Бугаиная тропа»

Новый маршрут через тростники на «Северном побережье Невской губы» с двумя площадками для наблюдения за птицами.

Миграционный путь через Петербург

Город расположен на Беломоро-Балтийском пути, по которому летят малый лебедь и лебедь-кликун к местам зимовки в Европе.

Заказники Финского залива

На побережьях останавливаются хищные и водоплавающие птицы для отдыха. Среди них — полярная крачка, которая преодолевает до 70 тысяч км в год.