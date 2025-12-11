Подпишите свои подарки: петербуржцам перед Новым годом советуют указывать назначение переводов

Эксперты рекомендуют принимать определённые меры для предотвращения трудностей во взаимодействии с банками и налоговыми структурами.

В преддверии зимних праздников люди часто готовят подарки своим родным и друзьям. Многие выбирают в качестве презента денежную сумму, однако при передаче средств важно учитывать правила безопасности при операциях через банк.

Эксперт в области права, профессор и декан юридического факультета ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что при отправке денег стоит ясно обозначать цель перевода, например: «подарок на Новый год».

Это особенно актуально, когда получателем становится друг или человек, не состоящий с вами в близком родстве. Такой подход поможет избежать возможных недоразумений с банком или дополнительной проверки.

Виноградов обратил внимание на то, что разовые операции, даже если речь идет о довольно крупной сумме, редко вызывают вопросы у контролирующих органов.

Тем не менее при переводе более 100 тысяч рублей банк может поинтересоваться деталями, а для сумм от 300 тысяч понадобится предоставить подтверждающие документы.

Чтобы обезопасить себя, юрист советует заключать договор дарения и сохранять все документы по операции.

Что касается коллективных поздравлений, сбор денежных средств среди сотрудников на покупку подарка редко вызывает подозрения, если назначение платежа прописано точно и понятно: «на новогодний подарок коллективу».

В банковской системе единый перевод от каждого участника воспринимается как обычная ситуация и не вызывает сложностей при автоматической проверке. Такой способ оформления считается прозрачным для банка.

Виноградов рекомендует хранить чеки и подтверждения всех денежных операций, а при крупных переводах заранее уведомлять свой банк, особенно в дни повышенной активности.

Это позволит избежать временной блокировки средств и ускорит прохождение финансовой процедуры. Он отметил, что такие меры особенно актуальны в декабре и начале января, когда нагрузка на банковские сервисы увеличивается.

Тем временем, в соцсетях обсуждают, какие подарки ждут от близких к Новому году. Петербуржцы делятся своими ожиданиями и рассказывают, чем могут порадовать друг друга в этот праздничный период.