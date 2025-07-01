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Поэтический шифр: определи автора по загадочной строке

Опубликовано: 1 июля 2025 21:32
Блокнот
Поэтический шифр: определи автора по загадочной строке
Городовой ру

Проверьте свою поэтическую интуицию и знание стилей классиков!

В мире поэзии каждая строчка может быть маленькой загадкой, а стиль автора — его уникальным почерком. Строчки, написанные нейросетью, порой так точно передают атмосферу и манеру великих поэтов, что кажется — их мог написать только он.

В этом тесте вам предстоит прочитать отрывки, сгенерированные нейросетью, и найти в них зашифрованную (или скрытую) строчку, характерную для того или иного поэта. Ваша задача — по этой строчке определить автора, даже если весь текст написан искусственным интеллектом.

Автор:
Ксения Пронина
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