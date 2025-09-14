Петербуржцы и приезжие: почему сложился стереотип, что местные жители не любят приезжих

Петербург — это не просто место жительства, особенный мир, к которому местные жители бережно относятся.

В нашей стране самые разные возможности, будь то работа, учеба или развитие карьеры, сосредоточены в двух крупнейших городах — Москве и Петербурге.

Это понятно: тут высокие зарплаты, хорошая ифраструктура и много вакансий. Естественно, что в эти города стремятся люди со всей страны. Кто-то выбирает Москву, а кто-то — Петербург.

Но вместе с приезжими появилось и немало стереотипов, одних из самых громких — петербуржцы плохо относятся к приезжим.

На самом деле петербуржцы не относят всех приезжих под одну гребенку. Они часто и сами заводят знакомства, дружат с теми, кто приехал из других регионов.

Главное, что важно для коренного жителя — это уважение и культура в обществе.

Реальный пример

Недавно в соцсети девушка поделилась своей мечтой, что хочет переехать в Петербург и накопила на это средства.

«Мечтаю перебраться в Питер, уже даже денег накопила на переезд. Скажите, пожалуйста, реально ли купить квартиру если не в центре, то хотя бы рядом с ним?» — спросила она.

Тут же петербуржцы начали раздавать ей свои советы и не все отреагировали положительно.

«Кто ты по профессии? Какую пользу для города и жителей ты принесешь? Продавцов у нас и так хватает, а неработающих бездельников и того больше»;

«Не реально, поезжай в Москву»;

«Ох уж эти приезжие из регионов, желающие жить в центре или около него. Самый верный признак понаехавших», — написали пользователи сети.

Однако не все были отрицательно отнеслись к новому жителю Северной столицы. Многие посоветовали девушке, где можно купить квартиру.

«В центре или рядом? Нереально! На окраинах однушка 4 ляма стоит, если не больше. А в центре — еще дороже. Либо комната в коммунальной квартире»;

«4 ляма — на окраине студию только можно купить. Ну тоже, смотря какая окраина. Может в Никольском за 4 и двухкомнатную купить можно», — рассказали петербуржцы.

Петербург — город с душой и историей. И если хочется стать его частью, то нужно понять и привыкнуть к нему. Тогда и люди станут добрее.