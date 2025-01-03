Прогноз погоды на 4-7 января

Пока дети радостно лепят снежки и катаются на санках, взрослые задумываются: «Ну почему всегда так?» Да-да, на улицах снова выросли настоящие снежные баррикады, и далеко не все тротуары радуют чистотой. Так что пешеходам приходится вспоминать навыки альпинизма, чтобы добраться до работы или дома.

Но не стоит винить коммунальные службы – ведь главный синоптик города, Александр Колесов, заранее предупредил: зима решила устроить праздник на весь январь. По его словам, до 9 числа нас ждет легкий морозец от -2 до -7 градусов. Но ночью температура может снизиться аж до -10. А значит, пора доставать самые теплые вещи!

Кроме того, Колесов сообщил, что в город придут небольшие циклоны, которые принесут нам облака и снег. В общем, готовимся к зимним пейзажам прямо у себя под окном. Правда, 4 января обещают солнечные лучи, но не обольщайтесь – это ненадолго.

И вот самое интересное: 7 января в Петербург придет активный циклон. Ожидается много-много снега, сильный ветер и даже, возможно, небольшое потепление. Ну что ж, будем надеяться, что это поможет коммунальным службам справиться со стихией.