Про магазинную забудете: на домашнюю колбасу в бутылке потратите сущие копейки

Разложенная на полках магазинов колбаса мало того, что стоит дорого, так еще и напичкана вредными красителями и ароматизаторами. Любимое угощение не будет портить желудок, если приготовить его самостоятельно. К тому же все ингредиенты стоят копейки.

Вам понадобятся:

куриное филе — 650 г,

бульон после варки мяса — 300 г,

желатин — 25 г,

свекла — 100 г,

соль — 10 г,

лавровый лист и мускатный орех.

Отправьте куриную грудку в кипящую воду с лавровым листом и подождите 20 минут. Когда выключите плиту, оставьте мясо плавать в кастрюле, чтобы настоялось.

К желатину влейте около 150 граммов бульона. Пока он набухает, разделите половину филе на волокна, а другую часть просто нарежьте на крупные кусочки. Их нужно будет измельчить в блендере.

Подогрейте желатин в микроволновке и залейте его в куриный фарш. Туда же добавьте сок от вареной свеклы для цвета. Чтобы его добыть, достаточно натереть овощ и отжать через марлю.

Далее всыпьте в будущую колбасу соль, щепотку мускатного ореха и влейте оставшийся бульон. Перемешайте до однородности и засыпьте поделенную на волокна курицу.

Возьмите обычную литровую бутылку и срежьте горлышко. Ее нужно заполнить фаршем. Верхушку прикройте пищевой пленкой. Масса должна застывать в холодильнике. Уже через сутки колбасу можно будет достать и подать на стол, передает Дзен-канал «Жизнь вкусная».



Источник фото: Дзен-канал «Жизнь вкусная»

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